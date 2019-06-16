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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman: "Bütün dünya İran’a karşı tavır almalı"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran’ı tehditlerine cevap vermek için "tereddüt etmeyeceği" konusunda uyardı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:07
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman: "Bütün dünya İran’a karşı tavır almalı"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran’ı tehditlerine cevap vermek için "tereddüt etmeyeceği" konusunda uyardı.


İran’ın Umman Körfezi’nde Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran’ı sorumlu tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Bölgede bir savaş istemiyoruz ama halkımıza yönelik herhangi bir tehditle karşı karşıya kalırsak cevap vermekten çekinmeyeceğiz” dedi.


Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da “Acı verici bir suç” ifadesini kullanarak, bölgenin istikrarı için ABD ile stratejik bağların önemli olduğunu söyledi. Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan’ın bölgede bir savaş istemediğini belirterek, “Ancak milletimize, egemenliğimize ve hayati çıkarlarımıza karşı bir tehdit olması halinde buna karşı harekete geçmek için tereddüt etmeyiz” dedi.


Bin Selman, ABD’nin İran’a karşı yeni yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumun İran’a karşı kararlı bir tutum almasını beklediklerini vurguladı. “İran’ın normal bir devlet olmayı ve düşmanca siyasetini durdurmasını umuyoruz” diyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, “İran Körfezi’nde petrol tankerlerine, Suudi Arabistan’ın Abha Havaalanı’na yapılan saldırıların uluslararası toplumun yayılmacı, terörizmin destekçisi, geçen uzun yıllardır yalnızca bölgede değil bütün dünyadaki yıkıcı faaliyetlerde bulunan İran’a karşı kararlı bir tutum alması beklentimizin ne kadar haklı olduğunun göstergesidir” dedi.


Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Abe’nin ABD ile arabuluculuk yapmak için İran’da bulunduğu sırada bir Japon gemisine saldırıda bulunmasını da Abe’ye bir saygısızlık olarak niteledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili ise bin Selman, Suudi Arabistan Krallığı’nın gerçekleri ortaya çıkarmak,ABD ve diğer ülkelerde bazı tarafların yanlış anlamalarını düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Varsayımları dinlediklerini belirten bin Selman, milli çıkarlara öncelik verdiklerini, bölgesel güvenlik ve istikrar için ABD ile stratejik bağlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Muhammed bin Selman, medya kampanyaları ve keyfi duruşların ABD ile stratejik ilişkilerini etkilemeyeceğinden emin olduğunu belirtti. Bin Selman, Yemen konusunda ise Suudi Arabistan’ın Yemen krizine siyasi bir çözüm bulma çabalarını desteklediğini ancak Husi milislerin İran’ın gündemini Yemen halkının çıkarlarından önde tuttuklarını iddia etti. Bin Selman, “Suudi Arabistan Krallığı sınırlarında illegal milislerin bulunmasını kabul edemez. Biz yalnızca Yemen’i İranlı milislerden kurtarmakla kalmayıp bütün Yemen halkının istikrar ve refaha kavuşmayı başarmasını hedefliyoruz” dedi.


Muhammed bin Selman, “Yalnızca konumu ve bölge için istikrarından dolayı değil, bizi bağlayan kardeşlik bağlarından dolayı Sudan’ın devlet müesseselerinin çökmesi, güvenlik ve istikrarı için kaygı duyuyoruz. Sudan’ın hakettiği istikrar ve refaha kavuşmasına kadar kardeşlerimizi her alanda destekleyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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