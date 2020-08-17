  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye çağırdığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:03:21 -
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye çağırdığı iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de, "Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahale etmeye teşvik ettiği" gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açıldı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, ABD'nin başkenti Washington DC'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine dava açtı.

El-Cibri, dava dosyasında, dönemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile Temmuz ve Ağustos 2015'te görüştüğünü belirterek, "Brennan, Bin Selman'ın Rusya'yı Suriye iç savaşına müdahaleye teşvik ettiğinden endişeli olduğunu dile getirdi, o dönem Rusya, Suriye iç savaşında bir taraf değildi." ifadesini kullandı.

Muhammed bin Selman'ın, Brennan'ın bu endişelerini öfkeyle karşıladığını vurgulayan El-Cibri, Brennan ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisinin işinden olduğunun ve ülkesini terk ederek Kanada'ya sığınmak zorunda kaldığının altını çizdi.

El-Cibri dava dosyasında, Veliaht Prens'in, "tam da Beşşar Esed rejiminin düşmeye yaklaştığı bir dönemde Rusya'yı Suriye'ye müdahaleye davet ettiğini" kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyle..
İki ülke arasında gerginlik
Dünya

İki ülke arasında gerginlik

Karadeniz’de Rusya sınırlarına doğru uçtuğu belirlenen ABD uçağına Su-27 jeti ile müdahale edildi.

Dubai kuklası Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...
Dünya

Dubai kuklası Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...

İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad, kendisini dolandırdıkları suçlamasıyla Batı kuklası BAE’nin Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un kuz..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı