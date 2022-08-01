Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'dan skandal! Ölmelerini beklemeye başladı

Suudi Arabistan'ın 2019 yılında Filistin İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) destek sağladıkları iddiasıyla krallık sınırları içerisinde tutukladığı Ürdünlülerin ve Filistinlilerin koronavirüse yakalandığı ve bu kişileri gerekli sağlık koşullarına uygun olmayan ortamlarda tutuldukları ortaya çıktı.

Söz konusu siyasi tutukluların aileleri bir süredir onlarla iletişim kuramadıklarını fakat daha sonra akrabalarının koronavirüse yakalandıklarını öğrendiklerini açıkladı.

Aileler, Suudi Arabistan'da tutuklu aile bireylerinin son durumları hakkında bilgi almayı Suudi makamlarından talep ederken kötü şartlarda tutulan mahkumların sağlık durumlarından Riyad ve Amman yönetimini sorumlu tutuyor.

Tutukluların aileleri ayrıca mahkumların yeterli ekipmana sahip olmayan hapishane kliniklerinde değil hastanelerde tedavi altına alınmasını istedi.

Mahkumların arasında Hamas'ın eski Suudi Arabistan temsilcisi 83 yaşındaki Muhammed el Hudari de bulunuyor.

Hudari tutuklandığı sırada kanser hastasıydı ve gözaltı sürecinde sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu durumunu daha da kötüleştirdi.

İnsan hakları aktivistleri söz konusu tutukluların Suudi Arabistan gözetimi altında işkence gördüğünü iddia ediyor.

Kaynak: Mepa News