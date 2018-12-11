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Suudi Arabistan ve Türkiye arasında 'hac' görüşmesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, ile hac hazırlıkları konusunda görüşme gerçekleştirdi.

11 Aralık 2018 Salı 11:10
Suudi Arabistan ve Türkiye arasında 'hac' görüşmesi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile hac hazırlıklarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Hac ve Umre Bakanı Benten, dün akşam Mekke'deki ofisinde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Endonezya Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin ve Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed Tevfik ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Gündem hac ziyaretleri

Görüşmelerde gelecek hac mevsiminde hacılara en iyi hizmeti sunmak ve ibadetlerini kolaylıkla eda etmelerini sağlamak için gerekli hazırlıkların ele alındığı bildirildi.

Benten, görüşmelerde Türkiye, Endonezya ve Fas'a Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına sunduğu hizmetler karşısında gösterdikleri işbirliği için teşekkür etti.

Geçen yıl resmi rakamlara göre 612 bini Suudi Arabistan içinden olmak üzere hacı sayısı 2 milyon 371 bine ulaşmıştı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:10
  1. Suudi Arabistan
  2. Ali Erbaş
  3. Muhammed Salih bin Tahir Benten

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