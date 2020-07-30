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Aktüel

Suudi Arabistan ve Mısır'a "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:51:58 -
Suudi Arabistan ve Mısır'a "Tutuklu gazetecileri serbest bırakın" çağrısı

PARİS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Suudi Arabistan ve Mısır'a tutuklu tüm gazetecileri serbest bırakmaları çağrısında bulundu.

RSF'den yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı yaklaşırken Suudi Arabistan ve Mısır'a tutuklu tüm gazetecileri serbest bırakılması konusunda çağrı yapıldı.

Çok geç olmadan felaketten dönülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Çin'den sonra dünyada en çok gazeteciyi tutuklayan ülkelerin Mısır ve Suudi Arabistan olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu an Mısır'da 30 ve Suudi Arabistan'da 33 tutuklu gazetecinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen RSF Ortadoğu Sorumlusu Sabrina Bennoui, yeni tip konoravirüs (Kovid-19) salgını döneminde Mısır'da gazeteci Mohamed Monir ve Suudi Arabistan'da gazeteci Saleh Al-Shehi'nin sağlık durumlarının tutukluk süresi içerisinde kötüye gittiğini ve gerekli tedavinin uygulanmadığını belirtti.

Monir ve Al-Shehi'nin serbest bırakıldıktan kısa süre sonra hayatlarını kaybettiğini ifade eden Bennoui, bu olayın söz konusu ülkelerde tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasının önemini gösterdiğini kaydetti.

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