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Aktüel

Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:04:19 -
Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 579'a, Katar'da 45'e yükseldi. Lübnan'da da vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 579'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede 2 bin 171 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 91 bin 182 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 68 bin 159'a ulaştığı aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 45'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam vaka sayısı 62 bin 160, iyileşen hasta sayısı ise 37 bin 542 olarak paylaşıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 14 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 1256'ya yükseldiği ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının ise 724'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 27 olduğu aktarıldı.

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