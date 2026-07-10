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Dünya Suudi Arabistan ve Kanada arasında işbirliği
Dünya

Suudi Arabistan ve Kanada arasında işbirliği

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Suudi Arabistan ve Kanada arasında işbirliği

Suudi Arabistan ile Kanada, enerji, telekomünikasyon ve ekonomi başlıklarında iş birliğini güçlendirmeye yönelik 3 mutabakat zaptına imza attı. İki ülke ayrıca ilişkileri ileriye taşıyacak ortak koordinasyon konseyi kurulması konusunda da mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cidde’de bir araya geldi.

Görüşmede Suudi Arabistan-Kanada ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan Bin Selman ve Carney, Suudi Arabistan ve Kanada arasında mutabakat zaptı imza törenine katıldılar.

Suudi Arabistan ile Kanada arasında imzalan 3 mutabakat zaptı, enerjinin yanı sıra telekomünikasyon, sanayi ve yapay zeka alanlarında yatırım gibi ikili ilişkileri ilerletmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan ve Kanada ayrıca, iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak "ortak koordinasyon konseyinin" kurulması yönünde mutabık kaldı.

Riyad ve Ottawa yönetimleri, iki ülke arasında yaklaşık 5 yıl süren gerilimin ardından 24 Mayıs 2023'te diplomatik ilişkileri yeniden eski seviyesine çıkarma kararı almıştı.

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