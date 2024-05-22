Suudi Arabistan ve Japonya ülkesi 30 anlaşmaya imza atacak: Sağlık sorunları yaşıyorlardı görüşmeler ertelendi

Japonya ve Suudi Arabistan, dün enerji ve diğer sektörlerdeki işbirliğinin geliştirilmesini görüşmek üzere Tokyo'da iki ülke arasında ortak bir iş forumu düzenledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Mohammed Bin Salman, Kral Salman'ın sağlık sorunları nedeniyle 20-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Japonya ziyaretini aniden erteledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens'in Japon İmparatoru Naruhito ve Başbakan Fumio Kishida ile yapılması planlanan görüşmeler de ertelenmiş oldu.

Suudi-Japon Vizyonu 2030 İş Forumu sırasında Japonya Sanayi Bakanı Ken Saito, Suudi Arabistanlı yetkililer arasında Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman ve Yatırım Bakanı Halid Al-Falih'in de bulunduğu, aynı zamanda Suudi Arabistan şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

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Saito, "Suudi Arabistan, Japonya'nın en büyük ham petrol tedarikçisi ve enerji güvenliği açısından en önemli ortaklardan biri." ifadelerini kullandı.

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İki taraf, ilişkileri derinleştirme çabalarının bir parçası olarak dün enerji, üretim ve finansal faaliyetler alanlarında 30'dan fazla mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Enerji Tedarik Şirketi, Japon Marubeni Şirketi liderliğindeki bir konsorsiyum ile 600 megawatt kapasiteli Al-Ghat rüzgar enerjisi projesi ve 500 megawatt kapasiteli Waad Al-Shamal rüzgar enerjisi projesinden enerji satın almak üzere iki anlaşma imzaladığını açıkladı.