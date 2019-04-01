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Suudi Arabistan ve İngiltere'den askeri hamle

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası haline gelen Suudi Arabistan, İngiltere ile ortak askeri kara tatbikatı başlattı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:47
Suudi Arabistan ve İngiltere'den askeri hamle

Suudi Arabistan ve İngiltere orduları, ortak askeri kara tatbikatı başlattı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, iki ülkenin kara kuvvetlerinin katıldığı "Ortak Çöl Askerleri 3" tatbikatı bugün Suudi Arabistan'ın Kuzeybatı Askeri Bölgesi'nde başladı.

İki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirme, birliklerin savaş kapasitesini artırma ve operasyon planlama alanında deneyim kazanma amacıyla düzenlendiği belirtilen tatbikatın, önceki tatbikatların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Haberde, tatbikatın süresine dair bilgi verilmedi.

İngiltere ile Suudi Arabistan son olarak 25 Kasım-6 Aralık 2018 tarihlerinde "YeşilBayrak" ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:47
  1. İngiltere
  2. Suudi Arabistan

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