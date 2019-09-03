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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için flaş karar! Savaş suçu işlediler

Birleşmiş Milletler, Yemen'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlerikleri, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.

03 Eylül 2019 Salı 13:32
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için flaş karar! Savaş suçu işlediler

Birleşmiş Milletler, Yemen'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlerikleri, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:32
  1. Suudi Arabistan
  2. BAE

YORUM YAZ

  • BerilBeril27 dk önce
    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlerikleri ve Husiler allah belanızı versin. Amin
  • ahmed saidahmed said40 dk önce
    bak sen şimdi nasil çökecekler salaklarin petrolüne..
  • Abdullah MuratAbdullah Murat53 dk önce
    BMSuçu kurana göre tanımlamadığı için Kurana göre bu kararıylada Küfür suçunu işlemektedir. BM deki müslüman üyeler ise kafirleri dost edinme suçunu işleyerek onlardan olma hükmüyle karşı karşıyadırlarki bu üyelikteki kafirler müşriktir. Allahın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Hiçbir kafir veli edinilemez ve bir işe vekil tayin edilemez o bir müslüman için bir beyanda bulunamaz Müslümanın vekilide olamaz Allahın hükümlerini stemeyen ise o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman bile değildir Allah kimin ne suç işlediğini çıkarınca sizde nelerin peşinde olduğunuzu anlaycaksınız. Kafirler düşmandır Savaş bunun için vardır Allah bunun için savaşı emretmiştir Bunun harici ise tağut yolunda Allahın gadap yolunda mücedeledir. Sadece ziyanı arttırır

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