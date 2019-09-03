Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için flaş karar! Savaş suçu işlediler
Birleşmiş Milletler, Yemen'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlerikleri, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.03 Eylül 2019 Salı 13:32
Birleşmiş Milletler, Yemen'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlerikleri, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.
YORUM YAZ