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Suudi Arabistan ve BAE’de Ramazan Bayramı pazar günü başlıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Ramazan Bayramı pazar günü başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:53:29 -
Suudi Arabistan ve BAE’de Ramazan Bayramı pazar günü başlıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Ramazan Bayramı pazar günü başlıyor.


Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yapılan açıklamada şevval hilalinin daha görülmediğini bu nedenle Ramazan Bayramı’nın pazar günü başlayacağını duyuruldu. Ay İzleme Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada 23 Mayıs Ramazan ayının son günü, 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacağı duyuruldu.

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