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Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

2020-04-23 17:57:17 -
Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 121'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 56'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 121 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının 1158 artarak 13 bin 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1925'e ulaştığı ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 56'ya çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 518 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 756'ya ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1637'ye yükseldiği kaydedildi.

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