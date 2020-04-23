Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 121'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 56'ya yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 121 olduğu aktarıldı.
Vaka sayısının 1158 artarak 13 bin 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1925'e ulaştığı ifade edildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığı da 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 56'ya çıktığını duyurdu.
Bakanlık ayrıca, 518 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 756'ya ulaştığını bildirdi.
Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1637'ye yükseldiği kaydedildi.