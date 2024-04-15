Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısından 2 gün önce İranlı yetkililer, hava sahalarını korumak amacıyla bazı ülkeleri uyardı. İran, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki muhataplarını İsrail'e yönelik planlanan saldırı konusunda bilgilendirdi.

ABD medyasından Wall Street Journal'e konuşan Mısır ve Suudi Arabistan'daki kaynaklara göre, birçok Arap hükümeti İsrail'e yardım etmenin İran'a zarar verme riskinden korktuğunu ancak ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyla ilgili istihbarat paylaşma konusunda gizlice anlaştılar.

ÜRDÜN HAVA SAHASINI ABD'YE AÇTI

Ürdün, hava sahasının ABD ve savunmada yer alan diğer ülkeler tarafından kullanılmasına izin verdi ve ayrıca İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının önlenmesine yardımcı olmak için kendi uçağını kullandı.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

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İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.