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Dünya Suudi Arabistan ve ABD'den ortak İran adımı!
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD'den ortak İran adımı!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'li Bakanı Antony Blinken bir görüşme yaptı. Görüşmede İran'ın bölgedeki faaliyetleri ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 11:08:00 - 2021-06-30 11:09:13
Suudi Arabistan ve ABD'den ortak İran adımı!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İtalya'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile "İran'ın bölgedeki müdahaleleri karşısında iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini" değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Ferhan ve Blinken İtalya'nın tarihi Matera kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi.

Bin Ferhan-Blinken görüşmesinde, "İran'ın bölgedeki yıkıcı müdahalesini durdurmak için iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi" konusu ele alındı.

İki bakan ayrıca, İran'ın Yemen'de uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden Husilere sağladığı finansal destek ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle tedirgin olduklarını belirtmişti. Psaki, Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerinin sürdüğünün altını çizerek, "Suudi Arabistan, bu tarz saldırılarla sürekli karşılaşıyor. Yemen'den ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen gerçek tehditlerle karşı karşıya olduklarının farkındayız." ifadelerini kullanmıştı.

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