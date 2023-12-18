  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları görüştü! Dünyaya umut oldu
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları görüştü! Dünyaya umut oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-18 23:06:00 - 2023-12-18 23:09:36
Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları görüştü! Dünyaya umut oldu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken katil İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, iki bakan telefonda görüştü.

Bin Ferhan ile Blinken'ın görüşmesinde, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca başta ülke gündemindeki Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler ile bunların ciddi insani yansımalarının üstesinden gelmek için gösterilen çabalar olmak üzere, ortak çıkarların bulunduğu bölgesel ve uluslararası konuların tartışıldığı kaydedildi.

Blinken, ekim ayı ortalarında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretinde Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!
'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Yerinde Dönüşüm' projesinde Türkiye için sözleri! Rekor başvuru deyip Mehmet Özhaseki, 250 bini aştı dedi!

Tarım devi o şirket iflas etti!
Tarım devi o şirket iflas etti!

Ekonomi

Tarım devi o şirket iflas etti!

Tesla gündeme oturdu! BYD Song L, Çin'de kapış kapış satın alacaklar
Tesla gündeme oturdu! BYD Song L, Çin'de kapış kapış satın alacaklar

Otomotiv

Tesla gündeme oturdu! BYD Song L, Çin'de kapış kapış satın alacaklar

Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar
Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar

Dünya

Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar

İspanya'ya beklenmedik şok: Rus turistler Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!
İspanya'ya beklenmedik şok: Rus turistler Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!

Yaşam

İspanya'ya beklenmedik şok: Rus turistler Mısır, Tayland ve Türkiye'ye akın ettiler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23