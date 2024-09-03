Suudi Arabistan teknoloji şirketlerinin sayısı hedefleri aştı: Fintech 24 başladı... Resmi açıklama geldi

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Fintech 24 konferansının ilk oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'daki teknoloji şirketlerinin sayısının ikinci çeyreğin sonunda 224'e ulaşarak hedeflerini aştığını belirtti. Cedan, “2030 yılına kadar bu sayıyı 525 şirkete çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Finansal teknoloji (fintech) sektörüne odaklanan uluslararası konferans 3 gün sürecek. Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki en büyük finans teknolojisi etkinliklerinden biri olacak olan Fintech 24, dünyanın en iyi fintech konferanslarına rakip olacak. 26 binden fazla misafirin olacağı konferans, 300 katılımcıyı ve 350 yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor.

Önde gelen yatırımcılara, teknoloji uzmanlarına ve akademisyenlere ev sahipliği yapan konferans, küresel endüstri paydaşlarının fintech sektöründe iş birliği yapmaları için olağanüstü bir platform sağlıyor.

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Eymen es-Sayari yaptığı açıklamada, “Finansal inovasyon ve fintech'in etkinleştirilmesi, Suudi Arabistan ekonomisinin mevcut dönüşümünün merkezinde yer alıyor” ifadesini kullandı.

Es-Sayari, “Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın Fintech 24’e ev sahipliği yapması, Merkez Bankası'nın Suudi finans piyasasında katma ekonomik değer yaratılmasına ve rekabet ruhunun geliştirilmesine katkıda bulunacak en yenilikçi ve gelişmiş çözümleri benimseme ve aynı zamanda herhangi bir ekonomik dönüşümün başarısının temeli olarak finans sektörünün istikrarını ve direncini koruma taahhüdüyle uyumludur” dedi.

aawsat'a göre: Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed bin Abdullah el-Kuveyz ise finansal teknoloji sektörünün, mevcut teknolojik devrim ve Suudi Arabistan’ın kalkınma ve ekonomik hedefleri doğrultusunda finansal ürün ve hizmetlerin verimliliğini arttırmak ve geliştirmek için kilit bir itici güç olduğunu vurguladı. El-Kuveyz, “İnovasyon ve kalkınmayı teşvik etmek ve çeşitli finansman ve yatırım fırsatları yaratmak için kilit tarafları bir araya getiren bu konferans, en yüksek uluslararası standartları karşılayan canlı, şeffaf ve sağlam bir finansal sistem yaratma taahhüdümüzün teyidi niteliğindedir” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Sigorta Kurumu Başkanı Abdulaziz el-Buk, “Suudi Arabistan Sigorta Kurumu'nun Fintech 24 konferansına ev sahipliği yapması, sigorta sektörünün gelişimini ve büyümesini yönlendirmede dijital dönüşümün önemine olan inancımızdan kaynaklanıyor” dedi.

Suudi Arabistan Siber Güvenlik ve Programlama Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Faysal el-Humeysi ise şunları söyledi: “Konferansın finansal teknoloji sektöründeki girişimcileri ve start-up'ları desteklemedeki rolü, 2030 Vizyonu'nun yenilikçiliği ve girişimciliği destekleme hedefleri doğrultusunda, Suudi Arabistan’ı finansal teknoloji bilgi endüstrisinde gelişmiş ülkeler arasına ulaştırmak için en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara dayalı profesyonel ulusal yeteneklerin oluşturulmasını desteklemesi açısından önemlidir.”

Fintech 24, Hong Kong Para Otoritesi'nden liderler, Ortadoğu'daki düzenleyici otoriteler, küresel bankacılık liderleri ve fintech öncülerinin yanı sıra merkez bankası başkanları ile birlikte küresel finans liderlerini Suudi Arabistan'a çekiyor.

Yatırımcılar, yeni girişimciler ve sektördeki akademik kurumlar için deneyimi optimize etmek üzere tasarlanan konferans, en iyi 80 modern ve yenilikçi girişim ve 350'den fazla yatırımcının yer aldığı Fintech İnovasyon Merkezi adı verilen girişimler ve yatırımcılar için özel bir alan sunuyor.

Seçilen şirketler, İnovasyona Yatırım Platformu aracılığıyla yapay zekâ, iş bağlantısı ve uzman rehberliğinden yararlanarak yenilikçi bir gündem üzerinde yatırımcılarla iş birliği yapacak.