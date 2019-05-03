Suudi Arabistan şokta! İstila ettiler

Suudi Arabistan'da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Ülkenin Kızıldeniz'e yakın olan Danmam ve Cidde'nin bu istila görüntüleri dehşete düşürürken, çekirge sürüleri en çok Mekke ve Medine'de görüldü.

Medine'de uzman ekipler bekletiliyor

Daha önce birçok sefer çekirge istilasına uğrayan Medine’de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtilirken; Suudi Arabistan'ın konuyla ilgili uzman ekipleri çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu.