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Suudi Arabistan SİHA düşürdü!

Suudi Arabistan, Cazan kentinde Husilere ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdü.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
Suudi Arabistan SİHA düşürdü!

Suudi Arabistan'ın, Cazan kentindeki Kral Abdullah Havalimanı güzergahında ilerleyen Husiler'e ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyon Güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cazan'da, Kral Abdullah Havalimanı'na hedefli Husiler'e ait bir SİHA düşürüldüğü belirtildi.

İran tarafından desteklen Husiler'in bir terör ve suç unsuru olduğu savunulan açıklamada, Husiler'in sivilleri hedefleyen terörist saldırıları sürdürdüğü iddia edildi.

Husiler tarafından daha önce yapılan açıklamada, SİHA'nın Cazan ve Ebha havalimanlarına hedeflendiği belirtilmişti.

Öte yandan Husiler, Ebha ve Cazan havalimanlarına dönük saldırının hedefine ulaştığı ve söz konusu havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu dile getirilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
  1. Cazan
  2. Suudi Arabistan
  3. Kral Abdullah Havalimanı
  4. Husiler
  5. SİHA
  6. Arap Koalisyon Güçleri
  7. İran
  8. Ebha

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