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Dünya Suudi Arabistan şaşkın! Her yer beyaza büründü
Dünya

Suudi Arabistan şaşkın! Her yer beyaza büründü

Körfez ülkelerinden Kuveyt ve Suudi Arabistan beyaza büründü. Kuveyt'te dolu yağarken Suudi Arabistan'da kar etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 07:44:00 - 2022-12-28 07:46:41
Suudi Arabistan şaşkın! Her yer beyaza büründü

Körfez ülkelerinden Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da ise kar yağdı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede etkili olan olumsuz hava koşullarıyla ilgili bilgi verildi.

Sağanak sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, etkisini sürdüren yağışta meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi ve acil durumlara karşı ilgili birimlerin telefon numaraları paylaşıldı.

Kuveyt Meteoroloji Kurumu da ülkede fırtınayla birlikte etkili olan sağanakta metrekareye 55 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Kuveyt yerel basınındaki haberlerde ise ülkenin güney kesimi ve birkaç bölgesinde şiddetli yağmurun ardından "dolu fırtınası"nın etkili olduğu belirtildi ve konuyla ilgili görsellere yer verildi.

"Suudi Arabistan'da kar sevinci"

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığı aktarıldı.

Soğuk hava dalgasının ardından Levz Dağları bölgesinin "beyaza büründüğü" ifade edilen haberde, ülkenin birçok yerinden insanların "kar sevincini" yaşamak için buraya seyahat ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'de de pazartesi günü şiddetli yağış sonucu bazı yerlerde heyelan meydana gelmiş ve kimi bölgelerde yollar kapanmıştı.

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Yorumlar

Leyl....

Yalniz lutfen fotolar Suudi Arabistan basinindan olsun.. Bu haberde kalitenin gostergesidir.
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