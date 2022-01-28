Suudi Arabistan prensi Selman her an Türkiye'nin kapısını çalabilir! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Newcastle United'ın satın alan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Altay Bayındır'ı gözüne kestirdiği haberleri gündem oldu. Selman'ın hedefinde ayrıca Galatasaraylı Marcao olduğu ortaya çıktı.

Newcastle United'ın Fenerbahçe'den Attila Szalai ve Altay Bayındır'ı transfer etmek istediği gündeme geldi.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın asıl hedefinin Galatasaray'dan Marcao olduğu iddia edildi.

Akşam'ın haberine göre Diego Carlos transferi yatan Newcastle'ın B Planını devreye soktuğu ve Marcao için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almasıyla dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'yu transfer listesine aldı.

Transfermarkt'a göre Marcao'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.