  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu tuzağa sakın düşmeyin! ROKETSAN adıyla inanılmaz sahtekârlık Yurt dışı tatiline izin zorunluluğu! CHP’den ‘daha fazla rezil olmayalım’ yasağı Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek Tanju duayı abartınca Bolu’ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı Bakan Kacır: Dev bir etkinliğe imza atacağız Dünya uzayı Türkiye'den izleyecek İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti!
Dünya Suudi Arabistan Pakistan’dan JF-17 alabilir: F-35 ile rekabet gündemde
Dünya

Suudi Arabistan Pakistan’dan JF-17 alabilir: F-35 ile rekabet gündemde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan Pakistan’dan JF-17 alabilir: F-35 ile rekabet gündemde

Suudi Arabistan, Pakistan yapımı JF-17 savaş uçaklarını radarına aldı; olası tedarik, ABD ile ilişkileri de test edebilir.

Reuters tarafından yapılan habere göre Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder, Suudi Arabistan’ın bir sonraki savaş uçağı için sürpriz aday olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda Pakistan ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması, JF-17’lerin Suudi Arabistan’a transferinin önünü açmaya yardımcı olsa da savaş uçağı çok güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Keza Suudi Arabistan’ın bu tür bir savaş uçağını isteyip istemeyeceği de belirsiz. Ayrıca olası bir tedarik ABD ile bir anlaşmazlığa da yol açabilir. Bu kapsamda ABD’nin Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçağı tedarik etmek istediği biliniyor.

Suudi Arabistan ve Pakistan arasında JF-17 savaş uçağı tedarikine yönelik görüşmeler sürüyor. Habere göre bu uçaklar, İslamabad’ın aldığı milyarlarca dolarlık Suudi kredilerinin bir kısmının dönüştürülmesiyle ödenecek. Haberde iki farklı Pakistanlı kaynağa atıfta bulunuluyor. Bunlardan biri görüşmelerin sadece JF-17 ile sınırlı olduğunu söylerken, diğeri savaş uçaklarının “birincil seçenek” olduğunu ancak farklı askeri teçhizatın da sağlanabileceğini iddia ediyor.

 

The War Zone tarafından yapılan habere göre anlaşma krediyi dengeleme açısından 4 milyar dolar değerinde olacak. Suudi Arabistan da bunun üzerine 2 milyar dolar daha harcayacak. Ayrıca bu hafta Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Suudi mevkidaşı Korgeneral Turki bin Bander bin Abdulaziz ile “ikili savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ortamı ve gelecekteki işbirliği alanları” konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan’daydı.

Pakistan-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan’ın JF-17’ye olan ilgisi, geçen Eylül ayında Pakistan ile karşılıklı savunma anlaşması imzalamasının ardından geldi. Bu, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ve Suudi Arabistan’a kapsamlı savunma ekipmanı sağlanmasının yanı sıra eğitim verilmesini de içeren güvenlik ortaklığındaki son gelişmeydi.

Pakistan Başbakanlığı’ndan anlaşma sonrası yapılan açıklamada, “Anlaşmada, iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye de yönelik saldırı olarak kabul edileceği belirtiliyor” denilmişti. 

Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde
Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde

Dünya

Suudi Dışişleri Bakanı Washington’da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23