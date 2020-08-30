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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:38:14 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, Husilerin patlayıcı yüklü İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri geçen hafta üç kez Husilerin gönderdiği balistik füze ve İHA'ları imha ettiklerini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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