0553 313 94 23

Suudi Arabistan o kadınlara çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor

Suudi Arabistan, ülkeye tatil için giden yabancı ülke vatandaşı kadınların çarşaf giyme zorunluluğunu kaldıracağını duyurdu.

27 Eylül 2019 Cuma 20:49
Suudi Arabistan o kadınlara çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor

Suudlardan bir değişim daha. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip, ‘yabancı kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olmayacağını, fakat ‘gösterişsiz giyim’ konusunda bilgilendirileceklerini’ söyledi.

Bloomberg’e konuşan El-Katip, ülkenin son yıllarda çok büyük değişikliklere sahne olduğuna vurgu yaparak ‘çarşaf zorunlu olmasa da yabancı ziyaretçilerin giyimleri konusunda bazı kurallara tabii olacaklarını’ söyledi.

El-Katip, katıldığı program sunucusunun ‘din adamlarının bu karar konusundaki ihtilaflı açıklamalarını’ sorması üzerine ise “Giyim kuralları hükümet tarafından yayınlanacak. Hükümet en yüksek otoritedir” dedi.

El- Katip, bir gün Suudi kadınlar için de bu zorunluluğun kaldırılma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya sorulduğunda, “Şimdiye kadar bunu tartışmadık hiç, çünkü bu hiç sorun olmadı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası” yanıtını verdi.

Turizm gelirlerinin GSYH’nin yüzde 3’üne denk geldiğini belirten El-Katip şunları söyledi: “Bu oranı da küresel ortalama olan yüzde 10’a çıkartmayı hedefliyoruz. Bugün 40 milyon olan turist sayımızı 100 milyona çıkartmayı, dünyadaki en çok ziyaret edilen beş turizm bölgesinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Suudi Arabistan son birkaç yıl içinde kadınların araç kullanma yasağını kaldırdı, sinemalara girmelerine ve kadın ve erkeklerin bir arada konsere gitmelerine izin verdi. El-Katip, bu kararları eleştirenlere şöyle seslendi: “Eğer aynı fikirde değilseniz, bu tür etkinliklere gitmeme hakkınız var.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 20:49
  1. Suudi Arabistan çarşaf
  2. Çarşaf zorunluluğu
  3. Ahmet El-Katip

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeker hastaları depreme nasıl hazırlanmalı?
    1. Şeker hastaları depreme nasıl..
    2. TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu..
    3. Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
    4. Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ..
    5. Suudi Arabistan o kadınlara çarşaf..
    6. Celal Şengör'e çok sert tepki! 'Onları..
    7. Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı..
    8. En yakın afet toplanma alanı nerede? e..
    9. 25. Dönem POMEM Özel Harekat polis..
    10. İstanbul’da deprem sonrası toplanma..
    11. Hayat üçgeni nedir? Yaşam üçgeni..
    12. Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu?..
    13. Türlü nasıl yapılır? Türlü yemeği..
    14. Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır?..
    15. Deprem sigortası nedir? Deprem..
    16. Deprem çantası nasıl hazırlanır?..
    17. EBA e Kurs başvuruları bugün bitiyor!..
    18. Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman..
    19. Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat..
    20. O vakıftan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
    21. Vladimir Stimac kimdir? Vladimir..
    22. Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva..
    23. Selim Kotil deprem konuşması | Selim..
    24. Vezikoüreteral reflü nedir?..
    25. MHP'de flaş gelişme! 'Deprem nedeniyle..
    26. Fay nedir? Fay hattı ne demek?..
    27. Türk Reasürans AŞ kuruldu | Reasürans..
    28. Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu..
    29. EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır?
    30. Vatandaşların depremde kaçış anı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'