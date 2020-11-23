  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistan, Netanyahu ile Bin Selman görüşmesini yalanladı
Aktüel

Suudi Arabistan, Netanyahu ile Bin Selman görüşmesini yalanladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud: - "Basında, Veliaht Prens ile İsrailli yetkililerinin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ziyareti sırasında bir araya geldiği iddiaları dolaşıyor. Böyle bir toplantı meydana gelmedi. Sadece ABD ve Suudi yetkililer toplantıda hazırdı"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:33:58 -
Suudi Arabistan, Netanyahu ile Bin Selman görüşmesini yalanladı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Neom kentinde bir araya geldiği haberlerini yalanladı.

Suud, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Basında, Veliaht Prens ile İsrailli yetkililerinin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ziyareti sırasında bir araya geldiği iddiaları dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Suud, "Böyle bir toplantı meydana gelmedi. Sadece ABD ve Suudi yetkililer toplantıda hazırdı." dedi.

İsrail medyası, Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Selman ile görüştüğünü bildirmişti.

Haberlerde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiğine yer verilmişti.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu
Siyaset

Abdullatif Şener sonunda kafayı yedi! Aklınca alay etmek isterken alay konusu oldu

İsmail Dükel'in tetikçiliğinde Tele 1 Televizyonu'nda 'Habere Doğru' programına konuk olan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, aklınca ..
Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Aktüel

Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Taksim’e inşa edilen cami, CHP’li İBB tarafından bankamatiklerle gölgelendi. İBB, Taksim Camii’nin ön böl..
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket
Dünya

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı "Aliakmon" savaş gemisi skandal bir şekilde Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay