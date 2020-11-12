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Aktüel Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: "Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı"
Aktüel

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: "Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 04:28:56 -
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu: "Kızıldeniz'in güneyinde patlayıcı yüklü iki bot batırıldı"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran'ın desteklediği Husiler tarafından yollanan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun Kızıldeniz'in güneyinde batırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Husi milisler Kızıldeniz'in güneyinde terör eylemi girişiminde bulundu.

Arap koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Husiler tarafından terör saldırısı amacıyla gönderilen uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun batırıldığını bildirdi.


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