0553 313 94 23

Suudi Arabistan Kralından Aden açıklaması

11 Ağustos 2019 Pazar 22:23
Suudi Arabistan Kralından Aden açıklaması

ADEN (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de askeri ve sivil kurumları hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Mekke'deki Mina Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Selman görüşmede, "Güney Geçiş Konseyi'nin, devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını hedef alan, devlet kurumlarını tahrip eden her türlü uygulamasını reddettiğini" bildirdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Kral Selman'ın Yemen'de meşru kurumlara yönelik darbeyi reddetmesinden ve Riyad yönetiminin, Yemen'in birlik ve beraberliğiyle meşruiyetini destekleyen değişmez tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ile Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de hazır bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde de Kral Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin Mina Sarayı'nda bir araya geldiği ve Aden'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Suudi Arabistan ve Yemen Cumhurbaşkanlığını, Aden'de yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmakla suçlamıştı.

Meyseri, meşru hükümetin, koalisyon güçlerindeki ortaklarından BAE tarafından kurban edildiğini ve Riyad yönetiminin Aden'de 4 gün boyunca yaşananlara sessiz kaldığını kaydetmişti.

- Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayından ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:23
  1. Aden
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da kaçan kurbanlık dananın yakalanması
    1. Antalya'da kaçan kurbanlık dananın..
    2. Suudi Arabistan Kralından Aden..
    3. Serena finali sakatlığı yüzünden..
    4. Karabük'te kurban kesim alanında yangın
    5. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    6. Antalya'da 90 metre yüksekliğinde..
    7. PKK'da infaz başladı! Dağdan kaçan..
    8. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    9. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da..
    10. Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı:..
    11. Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
    12. Kahramanmaraş'ta "çardak" kavgası: 10..
    13. Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya..
    15. Erdoğan 7 ülkenin liderleriyle görüştü!
    16. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan şehit..
    17. Jandarma trafik ekipleri yolda kalan..
    18. Atletizm: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    19. TİKA'dan Kolombiya'da cami tadilatı
    20. Yusuf Kaplan: Kurban katliamdır..
    21. Sahte parayla kurbanlık aldıkları..
    22. Washinton’daki Müslümanlar bayramda..
    23. Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
    24. Kıyma çekme tartışması yüzünden..
    25. "Dünya barışının kapısı özgür Filistin"
    26. Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı
    27. Vekalet kurbanlıklar Tanzanyalı..
    28. Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme"..
    29. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    30. İran'dan İsrail'e Filistin tehdidi
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?