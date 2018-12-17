Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya protestosu!

Umre yaptıktan sonra geri dönüş için gittikleri Cidde Havalimanı'nda gözaltına alınan ve kendilerinden haber alınamayan 3 Libya vatandaşı için akrabaları İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

Suudi Arabistan’da kaybolan 3 Libya vatandaşı için İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde eylem düzenlendi.

İstanbul Libya Platformu öncülüğünde saat 15.00’de başlayan protestoya 40’a yakın kişi katıldı. Umre için 2017 yılında gittikleri Suudi Arabistan’da gözaltına alınan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Yüzbaşı Mahmut Ali Bin Recep, Binbaşı Hasan Muhammad Ezzuayt ve Muhammad Hüseyin El Hadravi’nin aileleri ve beraberindekiler, Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Ellerinde Arapça dövizlerle slogan atan grup, tekbirler getirdi. Konuşmalar yapıldığı esnada kayıp Libyalılardan birinin kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

"Sonlarının Cemal Kaşıkçı gibi olmasından korkuyoruz”

Eylemde konuşan bir kişi, “Sadece umreye gitmek istediler. Cidde Havalimanı'nda tutuklandılar. Hiçbir suçları yok. Hapishaneden çıkarılmalarını istiyoruz. Suudi Arabistan uluslararası hukuk kurallarını çiğniyor. Uluslararası mahkemelere başvuracağız. Sonlarının Cemal Kaşıkçı gibi olmasından korkuyoruz” dedi.

"Babamızı çok özledik"

Suudi Arabistan’da tutuklanan Libyalı vatandaşın kızı ise, “Suudi Arabistan babamızı elimizden aldı. Babamızı çok özledik. Serbest bırakın” diye konuştu.

Grup, protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.