Suudi Arabistan 'kazıklanmaya' hazırlanıyor: Delik deşik olan Demir Kubbe'nin peşine düştüler!

Son dönemde İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki yakın iş birliği, savunma sanayii alanında da kendini gösteriyor.

Breaking Defense'in haberine göre Suudi Arabistan, ABD'nin THAAD ve Patriot bataryalarını sessiz bir şekilde Prens Sultan Hava Üssü'nden çekmesinin ardından yeni hava savunma sistemi arayışına girdi. Suudi yetkililerin ABD'nin bu kararına karşın ilk olarak Demir Kubbe ve Barak ER sistemlerini tercih ettikleri ve bu kapsamda İsraille görüşmelere başladıkları belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki İran destekli Husi güçlerden gelen kısa menzilli roket, drone ve İHA tehdidine karşı Demir Kubbe'yi, seyir ve balistik füzelere karşı ise BARAK ER hava savunma sistemini tedarik etmesi bekleniyor.

Ancak Suudi kaynaklar hem İsrail'in hem Suudi Arabistan'ın, sistemlerin tedarik edilmesi konusunda Washington yönetiminden onay alınması gerektiğini vurgulayarak, ''İsrail ile bir süredir düşük seviyeli görüşmeler devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Eski Direktörü ve İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Dairesi Eski Başkanı General Giora Elland satışla ilgili olarak, ''Biden yönetimi bu sistemlerin Körfez'deki dost ülkelere satışına itiraz etmeyecektir.'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, Suudi Arabistan'a 3 batarya Patriot PAC-3 hava savunma sistemi konuşlandırmıştı.