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Suudi Arabistan, katlettiği Cemal Kaşıkçı'nın ailesine kan parası ödeyecek

El Cezire, Suudi Arabistan'ın İstanbul'da katlettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine kan parası ödeyeceğini duyurdu.

06 Kasım 2018 Salı 18:12
Suudi Arabistan, katlettiği Cemal Kaşıkçı'nın ailesine kan parası ödeyecek

Katar merkezli El Cezire televizyonu, bir Türk kaynağına dayandırdığı haberinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet emrini üst düzey birisinin verdiğini ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini iddia etti.

Kaşıkçı'nın ailesine kan parası

El Cezire televizyonu Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Türk bir kaynaktan bilgi aldığını açıkladı. El Cezire, Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın cinayetinin ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde olacağını iddia etti. Kaşıkçı'nın cesedini taşıyan araçları suikastı gerçekleştirenlerin sürdüğünü iddia eden El Cezire, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı ailesine kan parası ödeyeceğini de söyledi. El Cezire ayrıca Kaşıkçı'nın konsolosluğa girişinin ardından binanın ikinci katına çıkmalarının yasaklandığını da iddia etti.

Soruşturma Riyad'da yapılacak

Haberde, Cemal Kaşıkçı'nın cesedine hala ulaşılamadığını, Suudi Arabistan'ın soruşturmayı engellediğini ve Suudi Başsavcının soruşturmanın ilerlemesi için hiç yardımcı olmadığını ifade edilirken, Başsavcının Kaşıkçı'yı öldürenleri Riyad'da sorgulanacağını söylediğini aktardı. Öte yandan kaynak, Suudi Arabistan'dan 3 grubun geldiğini iddia etti; suikast ekibi, denetim ekibi, destek ekibi. Haberde Türk kaynağın, cinayetle ilgili belgeleri Avrupa ülkeleriyle paylaştığını ve Avrupa ülkelerinin ortak bir tutum sergileyeceğini de kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:12
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Avrupa
  4. Katar
  5. Suudi Arabistan
  6. Cemal Kaşıkçı

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