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Aktüel Suudi Arabistan-Katar anlaşmasının ardından BAE'den ilk açıklama: Tarihi bir zirvenin arifesindeyiz
Aktüel

Suudi Arabistan-Katar anlaşmasının ardından BAE'den ilk açıklama: Tarihi bir zirvenin arifesindeyiz

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:51:30 -
Suudi Arabistan-Katar anlaşmasının ardından BAE'den ilk açıklama: Tarihi bir zirvenin arifesindeyiz

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Katar'a sınırlarını yeniden açma kararına ilişkin "Körfez birliğini yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arifesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gargaş, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Katar'a yönelik 2017'den bu yana kapalı olan kara, deniz ve hava sınırlarını yeniden açma kararına ilişkin Twitter üzerinden BAE adına bir açıklama yaptı.

"Körfez birliğini yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arifesindeyiz. Önceliğimiz, halkımız ile devletimizin güvenliği, istikrarı ve kalkınmasıdır." ifadelerini kullanan Gargaş, doğru yolda olduklarını ancak daha çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, yarın 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından itibaren çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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