Suudi Arabistan kararı! Sarsılmaz ile ilgili sözleri: Savunma sanayii de 4 - 8 Şubat'ta ilk kez 85 farklı modelini paylaştı

Sarsılmaz Silah, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci kez düzenlenen World Defense Show (WDS) Fuarı’na 85 silah modeliyle katıldı. Fuarda 66 tabanca, 14 askeri tüfek ve 5 makineli tüfek modeli sergilendi.

Toplam 144 yıllık tecrübesiyle uluslararası arenada Türkiye’yi gururla temsil eden Sarsılmaz’ın standında SAR9, SAR9 SC, K12 SPORT model tabancalarla askeri araçlara entegre edilebilen ağır makineli tüfek SAR 127 MT ve makineli tüfek SAR 762 MT büyük ilgi gördü.

Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün çeşitliliğine sahip olan dünyanın sayılı üreticilerinden Sarsılmaz’ın geliştirdiği 300’ün üzerinde askeri ve sivil model, 80’den fazla ülkenin silahlı kuvvetleri, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih ediliyor.

“Yarına Hazırız” sloganıyla Suudi Arabistan’da

“Yarına Hazırız” mottosuyla Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi’nin düzenlediği World Defense Show (WDS), 5 gün sürüyor.

Fuar, dünya çapındaki teknolojik gelişmelerle birlikte savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerinin geleceğini keşfetme olanağı sunuyor. Küresel savunma sanayisinin devlerinin bir araya geldiği ve bu yıl 2’incisi düzenlenen World Defense Show’da, dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yeni yetenekleri keşfetmesi için ortam oluşturulması hedefleniyor.

World Defense Show, dünya genelinde on binlerce sektör profesyonelinin, tedarik zincirinin her seviyesindeki önemli savunma figürlerinin, hükümet yetkililerinin, karar vericilerin ve düşünce liderlerinin ilgisini çekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sarsılmaz, bu önemli fuarda öncü ürünlerini tanıtırken yeni iş birlikleri için görüşmeler de gerçekleştirecek.