Suudi Arabistan, İran kararını açıkladı: Suudiler İran'a seyahat edebilecek! O tarihte, resmen duyurdular

İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yılın ardından tekrar uçak seferlerini başlatma kararı alınırken, İran, Suudi Arabistan vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu. İran Havayolu Seyahatleri ve Turizm Acenteleri Başkanı Hormetullah Rafei, Suudi Arabistan vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını söyleyerek, "7 yılın ardından Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Tüm bu yıllar içerisinde özellikle özel sektörün talebi karşılıklı olarak uçuşların yeniden başlatılması ve vatandaşların kolayca seyahat edebilmeleriydi" dedi. Suudi Arabistan'ın kendi vatandaşlarına uyguladığı "İran'a seyahat yasağının" kaldırılması ile iki ülke arasında turizm ve karşılıklı yatırımların artacağını belirten Rafei, anlaşmanın diğer Arap ülkelerini de kapsayabileceğini ve bölgede her alanda hızlı bir "normalleşmenin" yaşanabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın İran ile turizm konusunda iş birliği yapmakta kararlı olduğunu vurgulayan Rafei, "İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesildikten sonra Suudi Arabistan kendi vatandaşlarının İran'a seyahatlerini yasaklamıştı. Elbette İran'a gelmek isteyenler başka ülkeler üzerinden bu seyahati gerçekleştiriyorlardı. Şimdi bu yasak kaldırıldı ve Suudi Arabistan bu konuda gayet ciddi. Artık iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak doğrudan seyahat edebilecekler. Bu doğrultuda Meşhed ve Tahran ile Suudi Arabistan'ın Ed Dammam kentleri arasında uçuşların yakın zamanda başlatılacak" şeklinde konuştu.

İran İle Suudi Arabistan arasındaki seyahat yasağı

İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Suudi Arabistan bir bildiri yayınlayarak kendi vatandaşlarının İran'a seyahat etmelerine yasak getirmişti. Yayınlanan bildiride, "Suudi Arabistan vatandaşları resmi izin olmadan Yemen, Suriye, Tayland, İsrail ve İran'a seyahat edemezler" ifadeleri kullanılmıştı. Yasağa rağmen bazı Suudi Arabistanlılar Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İran'a seyahat edebiliyorlardı.

İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri başlatma kararı aldı

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen toplantı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

İranlı Bakan, ekonomik ilişkileri canlandırmak için Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

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İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Tahran-Riyad arasında ortak ticaret odası kurulmasının gündemde olduğunu ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ilerletmek için gelecek ay Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre Handuzi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin ardından bu ülke ile ticaret hacmini ilk aşamada yeniden 1 milyar doların üzerine çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Ekonomi Bakanı Handuzi, Tahran ile Riyad arasında ortak bir ticaret odası kurulmasıyla ilgili soruyu, "İran ve Suudi Arabistan arasında ortak bir ticaret odasının kurulması gündemde. Ticareti Geliştirme Teşkilatı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına ilişkin yol haritasını sonuçlandırmak üzere." şeklinde cevapladı.

İran ve Suudi Arabistan arasında "ortak ekonomi komisyonunun" takvimini yakın zamanda duyuracaklarını ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini canlandırmak ve geliştirmek için çeşitli planları olduğunu aktaran Handuzi, "Ben de gelecek ay Suudi Arabistan'da Cidde'yi ziyaret ederek, Suudi mevkidaşımla (Muhammed el-Cadan) bir araya geleceğim." dedi.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

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