  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle bir olayı belki de ilk kez duyacaksınız! İçi para dolu poşeti verip kaçtı

Enflasyon değişti, Asgari ücret yeniden hesaplandı! İşte son rakam

İspanya ve İtalya artık üretemiyor! Öyle bir üretim yaptık ki... Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak

Togg’a yeni renk mi geliyor! Dünyada sadece Türkiye'ye özgü

2022 başında gram altın için 3 bin lira tahmini yapan Tuna Kaya tahmini güncelledi: Altını olan bunu yapsın

Otomobilde fiyatlar yükseldi! 400 bin liranın altında tek araç kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı

Her an yakalanabilirsiniz! Burun tıkanıklığı yaşayanlar dikkat

Pişman olmaya bile vakitleri olmadı! Saldırı gerçekleştiren teröristler ansızın etkisiz hale getirildi!

Dolarları apar topar satma kararı aldılar! Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor
Otomotiv Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobillerini duyurdu! İşte markası
Otomotiv

Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobillerini duyurdu! İşte markası

Suudi Arabistan hükümeti, ülkede yerli olarak üretilecek ilk ticari elektrikli otomobil markasını "Ceer (Seyr)" adıyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 21:24:00 -
Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobillerini duyurdu! İşte markası

Suudi Arabistan hükümeti, ülkede yerli olarak üretilecek ilk ticari elektrikli otomobil markasını "Ceer (Seyr)" adıyla duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'da üretilecek elektrikli otomobil markası Ceer'i açıkladığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını çeşitlendirecek strateji ve sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda bu adımın atıldığı ifade edilen haberde, Ceer markasının ulusal ekonomiyi destekleyecek 562 milyon riyal (150 milyon dolar) yabancı yatırımı çekme hedefine dikkat çekildi.

Ülkenin ilk elektrikli otomobil markası Ceer şirketinin 2034 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılaya doğrudan 30 milyar riyal (yaklaşık 8 milyar dolar) katkı sunması ve 30 bin doğrudan ve dolaylı istihdam fırsatı sunabileceğine işaret edilen haberde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Ceer markasıyla otonom gibi yüksek teknolojiyle donatılmış yerli elektrikli araçların dizayn, üretim ve satışını yapacağı ifade edildi.

Hem Suudi Arabistan'da hem de Orta Doğu'da satış yapacak elektrikli otomobillerin SUV ve sedan modelleriyle üretileceği aktarılan haberde, Ceer markasının Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Foxconn firmasının ortaklığında olacağı bilgisine yer verildi.

Haberde sözlerine yer verilen Veliaht Prens Bin Selman, Ceer markasının bir elektrikli otomobilden öte Suudi Arabistan'da ulusal sanayi sistemini geliştirme stratejisini destekleyen bir adım olacağını vurguladı.

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu de "Suudi Arabistan'da elektrikli otomobillerin dizayn ve üretimine odaklanmak üzere Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile yeni bir otomobil şirketini kurma ortaklığı bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan TOGG'un satış tarihi duyurdu
Başkan Erdoğan TOGG'un satış tarihi duyurdu

Gündem

Başkan Erdoğan TOGG'un satış tarihi duyurdu

Herkesin gözü onda demiştik: TOGG'a İngiltere'den bayilik talebi geldi!
Herkesin gözü onda demiştik: TOGG'a İngiltere'den bayilik talebi geldi!

Gündem

Herkesin gözü onda demiştik: TOGG'a İngiltere'den bayilik talebi geldi!

Ünlü milyarder TOGG'a talip oldu: Satış hakkını bana verin
Ünlü milyarder TOGG'a talip oldu: Satış hakkını bana verin

Gündem

Ünlü milyarder TOGG'a talip oldu: Satış hakkını bana verin

Azerbaycan’ı TOGG heyecanı sardı
Azerbaycan’ı TOGG heyecanı sardı

Otomotiv

Azerbaycan’ı TOGG heyecanı sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürücü koltuğunda! TOGG'dan en özel görüntüleri paylaştı

Togg’a yeni renk mi geliyor! Dünyada sadece Türkiye'ye özgü
Togg’a yeni renk mi geliyor! Dünyada sadece Türkiye'ye özgü

Otomotiv

Togg’a yeni renk mi geliyor! Dünyada sadece Türkiye'ye özgü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

ben olsam deve uretirim.yamyam kafalilar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23