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Suudi Arabistan Husilerin İHA'sını düşürdü

Suudi Arabistan Yemen'deki Husiler tarafından ülkenin güneybatısında gönderilen insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurdu.

23 Temmuz 2019 Salı 14:06
Suudi Arabistan Husilerin İHA'sını düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısında Hamis Muşayt kentindeki yerleşim bölgelerine gönderdiği İHA'ların düşürüldüğünü belirtti.

İHA'ların sayısına ilişkin bilgi vermeyen Maliki, Husilerin sivilleri hedef alan bu gibi saldırı girişimlerinin, uluslararası insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:06
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