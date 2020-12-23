Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne aitti... İmha edildi! Görüntüleri paylaştılar

Yemen’de İran destekli Husiler, ülkenin doğusundaki Marib bölgesinde Suudi Arabistan’a ait bir adet CH-4 İHA’yı vurarak düşürdüklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 21 Aralık 2020’de, hava savunma sistemleri tarafından Suudi Arabistan kuvvetlerine ait Çin yapımı CH-4 İHA’yı düşürmeyi başardıklarını belirtti.

Sözcü Yahya Seri, CH-4 İHA’nın Marib eyaleti, Megdal üzerindeki hava sahasında henüz kamuya açıklanmayan son teknoloji bir hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu da söyledi. Clash Report adlı Twitter hesabı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada çeşitli hesaplarca da düşürülen CH-4 İHA’sına ait görüntüler paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda düşürülen CH-4 insansız hava aracının yanında İran destekli Husiler de görülüyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.