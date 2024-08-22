  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan haberi resmen ilan etti! Çılgın proje: 90 adaya lüks oteller ağı!
Dünya

Suudi Arabistan haberi resmen ilan etti! Çılgın proje: 90 adaya lüks oteller ağı!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 23:15:00 - 2024-08-22 23:25:22
Suudi Arabistan haberi resmen ilan etti! Çılgın proje: 90 adaya lüks oteller ağı!

Suudi Arabistan, çılgın projelerine bir yenisini daha ekleyerek iyi haberi duyurdu! Kızıldeniz boyunca uzanan 90 adadan oluşan lüks oteller ağı projesini ilan etti!

Suudi Arabistan, çılgın projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kızıldeniz boyunca uzanan 90 adadan oluşan lüks oteller ağı projesini başlatıyor.
Suudi Arabistan, çılgın projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kızıldeniz boyunca uzanan 90 adadan oluşan lüks oteller ağı projesini başlatıyor. Suudi Arabistan’ın turizm sektörünü hızlandıracak bu projenin, ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısında bulunan 90 adadan oluşan proje, turizm açısından ülkeyi daha çekici hale getirecek. Projenin, lüks otellerden oluşan bir ağa dönüşerek turistlere benzersiz bir deneyim sunması planlanıyor. Suudi Arabistan, bu proje ile turizm gelirlerini artırarak ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Adaların çoğuna dokunulmadan bölgenin doğal ortamının yüzde 75’i korunacak. Ritz-Carlton gibi lüks oteller de burada şube açabilecek. Mega proje, çeşitli adalarda üst düzey tatil köyleri, oteller ve villalar dahil olmak üzere bir dizi lüks deneyim sunacak. Bu yıl tamamlanması beklenen ilk aşamada beş adada ve iki iç bölgede 3 bin oda sunan 16 otelin inşaatı bitecek. Büyük küresel şehirlerle bağlantılı bir uluslararası havaalanı olacak. 20 milyar dolarlık projeyi destekleyenler arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da var. Kızıldeniz Projesi, Suudi Krallığı’nın ekonomisini çeşitlendirmeyi ve petrole olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ‘Vizyon 2030’ girişiminin önemli bir parçası olacak.

ABD’li teknoloji devi iflas etti! Ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir...
ABD’li teknoloji devi iflas etti! Ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir...

Ekonomi

ABD’li teknoloji devi iflas etti! Ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

5 gemi 6 bin turist getirdi... Tatilcileri şaşırttı
5 gemi 6 bin turist getirdi... Tatilcileri şaşırttı

Ekonomi

5 gemi 6 bin turist getirdi... Tatilcileri şaşırttı

Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde
Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde

Dünya

Rusya’ya karşı yeni hamle…Ukrayna yerli İHA üretimine odaklandı! Zelenski'den müjde

Ortadoğu'ya giden Blinken, esir takası anlaşmasına büyük zarar verdi!
Ortadoğu'ya giden Blinken, esir takası anlaşmasına büyük zarar verdi!

Dünya

Ortadoğu'ya giden Blinken, esir takası anlaşmasına büyük zarar verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23