Suudi Arabistan gözünü Kaan’a dikti! Suudi Arabistan’ın savunma Bakanlığı yetkilileri Tusaş’ta

TUSAŞ, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled bin Hussein Al Biyari ve beraberindeki heyeti misafir etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda konuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelere yer verildi.

“Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled bin Hussein Al Biyari ve beraberindeki heyeti Başkanlığımızda misafir ettik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz toplantı ve sunumun ardından Sayın Biyari ve Heyeti ile TUSAŞ Tesislerimizi ziyaret ettik.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen platformlarımızı yakından inceleme imkanı buldular. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve sektörümüzün iş hacminin artmasına hizmet edecek her türlü uluslararası iş birliği faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Bu önemli ziyaretin, gelecek dönem için hayırlı iş birliktelikleri ve önemli anlaşmalara zemin hazırlamasını temenni ediyorum.”

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, TUSAŞ ziyaretleri esnasında KAAN savaş uçağını da inceledi. Bu bağlamda KAAN’a uluslararası anlamda da ilginin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Daha önce de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı’na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ’ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet TUSAŞ tesislerini ziyaret etmişti. Gerçekleşen ziyarete; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Vakıf Firmalarının Üst Yönetimleri katılım sağlamıştı. Program kapsamında gerçekleşen görüşmelerin akabinde yerli ve milli platformların nefes kesen gösterileri izlenmişti. Ziyaret, TUSAŞ Sergi Alanı’nın gezilmesi akabinde sonlanmıştı.

Savunma Sanayi Başkanlığının 6 Haziran 2024 tarihinde yayımladığı basın bülteninde, Türk savunma sanayiinin kazandığı yetenek ve tecrübeler dost ve kardeş ülkeler ve özellikle Türkî Cumhuriyetler ile paylaşılarak önümüzdeki dönemde artarak büyümeye devam edeceği bildirilmişti.