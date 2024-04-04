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Ekonomi Suudi Arabistan diyenler yanıldı! Ortaya çıktı: En fazla petrol bakın nerede üretiliyor, o ülkeler ne oldu?
Ekonomi

Suudi Arabistan diyenler yanıldı! Ortaya çıktı: En fazla petrol bakın nerede üretiliyor, o ülkeler ne oldu?

Yeniakit Publisher
2024-04-04 14:41:00 - 2024-04-04 14:56:06
Suudi Arabistan diyenler yanıldı! Ortaya çıktı: En fazla petrol bakın nerede üretiliyor, o ülkeler ne oldu?

Dünyada petrol üretimi, petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Türkiye'nin de dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Küresel ekonominin önemli bir unsuru olarak petrol öne çıkıyor. Ancak, her ülkenin petrol üretimindeki rolü farklılık gösteriyor. En çok petrol üreten ülke belli oldu. Bakın Türkiye ne kadar üretiyor…

Enerji sektörü dünya ekonomisinin belkemiği olarak kabul edilirken, bu alanda öne çıkan bazı ülkeler var.

Bu ülkeler, enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak küresel ekonomiye yön veriyorlar.

Petrolün stratejik önemi, bu ülkelerin politikalarını ve ekonomik dengelerini doğrudan etkiliyor.


Enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik, bu ülkelerin gündeminin en başında yer alıyor.

Dünya enerji sahasında rekabet eden bu ülkeler, gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edecekler.
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En çok petrol üreten ülkeler belli oldu. Bakın birinci sırada kim var ve Türkiye ne kadar üretiyor…

En çok petrol üreten ülkeler

İlk sırada ABD yer alıyor! Günlük 14.8 milyon varil petrol üretiyor.

2- Suudi Arabistan: Günlük 12.4 milyon varil

3- Rusya: Günlük 11.2 milyon varil

4- Çin: 4.9 milyon varil

5- Kanada: Günlük 4.5 milyon varil

6- Irak: Günlük 4.4 milyon varil

7- İran: Günlük 4.3 milyon varil

8- Birleşik Arap Emirlikleri: 3.7 milyon varil

9- Brezilya: Günlük 3.2 milyon varil

10- Kuveyt: Günlük 2.9 milyon varil

Türkiye ise günlük 66,3 bin varil petrol üretiyor.

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