Suudi Arabistan diyenler yanıldı! Ortaya çıktı: En fazla petrol bakın nerede üretiliyor, o ülkeler ne oldu?

Enerji sektörü dünya ekonomisinin belkemiği olarak kabul edilirken, bu alanda öne çıkan bazı ülkeler var.

Bu ülkeler, enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak küresel ekonomiye yön veriyorlar.

Petrolün stratejik önemi, bu ülkelerin politikalarını ve ekonomik dengelerini doğrudan etkiliyor.



Enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik, bu ülkelerin gündeminin en başında yer alıyor.

Dünya enerji sahasında rekabet eden bu ülkeler, gelecekte de önemli bir rol oynamaya devam edecekler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

En çok petrol üreten ülkeler belli oldu. Bakın birinci sırada kim var ve Türkiye ne kadar üretiyor…

En çok petrol üreten ülkeler

İlk sırada ABD yer alıyor! Günlük 14.8 milyon varil petrol üretiyor.

2- Suudi Arabistan: Günlük 12.4 milyon varil

3- Rusya: Günlük 11.2 milyon varil

4- Çin: 4.9 milyon varil

5- Kanada: Günlük 4.5 milyon varil

6- Irak: Günlük 4.4 milyon varil

7- İran: Günlük 4.3 milyon varil

8- Birleşik Arap Emirlikleri: 3.7 milyon varil

9- Brezilya: Günlük 3.2 milyon varil

10- Kuveyt: Günlük 2.9 milyon varil

Türkiye ise günlük 66,3 bin varil petrol üretiyor.