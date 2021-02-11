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Dünya Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk
Dünya

Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:55:00 -
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk

Riyad AA’nın açıklamasına göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın güneyindeki  Hamis Muşayt bölgesini patlayıcı yüklü bir İHA ile hedef aldığını belirtti.

Patlayıcı yüklü insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Maliki, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını ifade etti.

Koalisyon güçlerinin açıklamasında İHA'nın çıkış noktasına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden ise henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki Husilerin dün Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıkmıştı.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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