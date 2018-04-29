Suudi Arabistan birlikleri İzmir'de!

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, 7-11 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda yer alacak Suudi Arabistanlı birlikler cuma günü Türkiye'ye ulaştı.

Efes 2018 Tatbikatı'na katılacak birlikler İzmir'de, Suudi Arabistan'ın Ankara Askeri Ataşesi Halid bin Hüseyin el-Asaf, Tatbikat Komutanı Albay Abdullah Muhammed ed-Dureybi ve tatbikatta yer alacak diğer bazı askeri yetkililer tarafından karşılandı.

''EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKAT''

Askeri Ataşe Asaf, söz konusu tatbikata Suudi Arabistan'ın yanı sıra birkaç ülkeden kara, deniz ve hava kuvvetleri birliklerinin yer alacağını belirterek, Efes 2018 Tatbikatı'nın içerik ve katılım bakımından en büyük askeri tatbikatlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Albay Dureybi ise Efes 2018 Tatbikatı'nın katılımcı ülkeler arasında askeri deneyim paylaşımı, askeri iş birliğini artırma ve diğer bazı alanları hedeflediğini aktardı.

SULARIN ISINDIĞI GÜNLERDE TATBİKAT

Efes Tatbikatı'nda kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekatında gerçek mermiler kullanılıyor. Konvansiyonel savaşın yanı sıra, terörizmle mücadele, siber savaş ve psikolojik harbi içerisine alan hibrit savaşı düzeni de tatbikatın kapsamı içinde.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı faaliyetlerinden birisi olma özelliğini taşıyan tatbikat 7-11 Mayıs günleri arasında İzmir'de icra edilecek.

Efes 2018 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü 9-10 Mayıs'ta yapılacak.

Efes 2016'da tatbikatında işgal edilen adayı kurtarmak için savaşan dost kuvvetler, aynı zamanda jenerik senaryoya var olan bir terör örgütüyle de, mücadele vermişti. Her yıl düzenlenen tatbikata iki yılda bir uluslararası düzeyde oluyor.