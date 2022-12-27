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Dünya Suudi Arabistan beyaza büründü! Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Dünya

Suudi Arabistan beyaza büründü! Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:54:00 -

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Gelişmeyi duyuran Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

SPA'nın bölgeden paylaştığı görüntülerde, Tebuk bölgesinin beyaz örtü ile kaplandığı anlarla Suudilerin kar yağışı karşısındaki mutlulukları yer aldı.

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Yorumlar

Sitting bull

Bu American HAARB Yuksek frekans silahina karsi engelleyici cozum bulmali Turkiye devleti Buyuk bir felaketleri bunlar normal mis gibi iklim degisikligi adi altinda ulkelere saldiracaklar
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