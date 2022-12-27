Suudi Arabistan beyaza büründü! Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Gelişmeyi duyuran Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
SPA'nın bölgeden paylaştığı görüntülerde, Tebuk bölgesinin beyaz örtü ile kaplandığı anlarla Suudilerin kar yağışı karşısındaki mutlulukları yer aldı.