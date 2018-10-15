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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde sessiz eylem!

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde ilginç bir olay yaşandı. Türk heyetinin Konsolosluğuna girdiği anda bir kadın, çocuğuyla birlikte sessiz eylem yaptı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:24
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde sessiz eylem!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne gelen bir kadın, çocuğuyla birlikte eylem yaptı.

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını araştırmak için Türk heyeti Suudi Arabistan Konsolosluğuna girerken, konsolosluk önünde ilginç bir olay yaşandı.

Konsolosluk önüne gelen bir kadın çocuğuyla sessiz bir şekilde bir süre durdu. 'Rabia' işareti yapan kadın, ardından konsolosluk önünden ayrıldı.

Kadın kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:24
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Arabistan

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