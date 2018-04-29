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Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

ABD kuklası S. Arabistan, Cidde'de düzenlenen güreş müsabakasında kadınların "uygunsuz" kıyafet giydiği ve erkek güreşçilerden birinin İran bayrağı açtığı video görüntülerinden ötürü izleyicilerden özür diledi.

29 Nisan 2018 Pazar 01:39
Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından, Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakaya ait görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal paylaşım sitelerinde konuyla ilgili yorum ve eleştirilerin artması üzerine Spor İdaresi, izleyicilerden özür diledi. 

Kutsal topraklarda düzenlenen iskambil turnuvasının ardından Amerikan Güreşi organize edilmesi tepki çekti.

Spor İdaresinin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüntülere karşı olunduğu ve toplumun değerleriyle çelişen tüm görüntülerin kaldırılacağı kaydedildi. 

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan'da Amerikan Güreşi skandalı!

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 01:39
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