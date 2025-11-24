Suudi Arabistan alkol yasağını kaldırıyor!

Suudi Arabistan, daha önce diplomatlarla sınırlı olan Riyad'daki bir dükkandan, seçkin gayrimüslim ikamet sahiplerinin alkol satın almasına izin vererek alkole erişimi sessizce genişletti.

ABD'li yayın organı Semafor'un haberine göre Suudi Arabistan, özel oturma iznine sahip gayrimüslimlerin Riyad'da daha önce yalnızca yabancı diplomatların alkollü içecek satın almasına izin veren kanunların kapsamını genişletiyor.

Bu kapsamda artık yalnızca diplomatlar değil ülkede ikamet izni bulunan tüm gayrimüslimlere alkollü içki satılacak.

Semafor'a konuşan kaynaklar, son günlerde özel ikamet izni olanların diplomatik bölgelerdeki satış noktasından alkol satın alabildiklerini söyledi. Suudi yönetimi söz konusu değişikliği kamuoyuna duyurmadı ve müşteriler bunu farklı yollardan öğrendiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, turizmi ekonomik çeşitlendirme planlarının bir ayağı haline getirmeye çalışırken yetkililerin alkol satışını ve tüketimini resmileştirmek için attığı son adımı temsil ediyor.

Suudi Arabistan 2030 yılına kadar ülkeye yılda 150 milyon turist çekmeyi hedefliyor ve otel ve eğlence bölgelerine büyük yatırımlar yapıyor. Bu çabalara rağmen ülke, ziyaretçi çekme konusunda komşu Körfez ülkeleriyle rekabet etmekte zorlanıyor.

Geçen yıl Riyad'da yabancı diplomatların özel kullanımı için bir içki dükkanı açımıştı. Bu dükkan, diplomatların alkol satın alabildikleri yek yerdi.

Suudi Arabistan, yüksek gelirli yabancı işçi ve yatırımcıları çekmek için 2019 yılında "premium ikamet" programını başlattı. O zamandan beri şartlar genişletildi ve program artık ayda 80.000 riyalin (21.000 dolar) üzerinde geliri olan veya belirlenen mesleklerde çalışan kişilere tamamen açık.

Semafor'a göre Suudi Arabistan “alkole erişimi genişletmek için istikrarlı bir şekilde hareket ediyor” ve tarihsel imajından kurtulma çabası ile alkol üzerindeki İslami yasakları ve İslam'ın en kutsal iki mekanının koruyucusu rolünü sürdürme ihtiyacını dengelemeye çalışıyor.

Suudi Arabistan'da "diplomat" olmayan birçok kişinin evlerde içki ürettiği biliniyor. Suudi yönetimi, evde üretilen alkol satılmadığı ya da büyük çaplı parti gibi organizasyonlarda kullanılmadığı sürece bu üretime göz yumuyor.

Daha önce New York Times tarafından da belirtildiği üzere, önde gelen Suudi ailelerin, yetkililerin ve bankacıların evlerinde de alkol servisi yapıldığı biliniyor.

Alkol kısıtlamalarının daha da gevşetileceğine dair söylentiler yaklaşık beş yıldır Suudi Arabistan'ın gündeminde. Pek çok otel ve restoran halihazırda alkolsüz kokteyller ve alkolsüz bira sunan barlarla donatılmış durumda.

Semafor, satın alma haklarını gayrimüslimlerden oluşan küçük bir gruba genişleterek yönetimin, alkol satışları üzerindeki sıkı kontrolünü sürdürüyor.

2010'ların ortaları Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "Vizyon 2030" programı kapsamında sinema, kadınların araba kullanması ve uzun süredir devam eden diğer kısıtlamaların kaldırıldığı kapsamlı bir sosyal değişim dönemine işaret ediyor.

Bu değişimin bir parçası olarak Suudi yönetimi, dini ziyaretlerin yanı sıra eğlence turizmini de teşvik etmeye başlamış, büyük halk etkinlikleri ve müzik konserleri giderek daha yaygın hale gelmiştir. Bu kapsamda gelecek dönemde alkol satışının da kademeli olarak yasallaştırılacağı düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News, The New Arab