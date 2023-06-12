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Spor Suudi Arabistan açıklaması! Dünya devi Icardi'nin menajeri paylaştı! Ortalığı karıştırdı, milyonları şok etti
Spor

Suudi Arabistan açıklaması! Dünya devi Icardi'nin menajeri paylaştı! Ortalığı karıştırdı, milyonları şok etti

Yeniakit Publisher
2023-06-12 10:22:00 - 2023-06-12 11:46:29
Suudi Arabistan açıklaması! Dünya devi Icardi'nin menajeri paylaştı! Ortalığı karıştırdı, milyonları şok etti

Icardi'nin menajerinden 'Suudi Arabistan' açıklaması dünyada yankı yaptı! Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öne sürülmüştü. İddia ortaya atıldı ve büyük bir skandala imza attılar. Yapılan tartışmayı milyonlarca futbol severler hayretle izliyor. Sonunda Dünyaca ünlü oyuncunun menajeri Elio Pino bu konuya açıklık getirdi. Son gelen paylaşım milyonları şaşırttı. Dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor.

Icardi'nin menajerinden 'Suudi Arabistan' açıklaması

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öne sürülmüştü. Oyuncunun menajeri Elio Pino bu konuya açıklık getirdi.

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan'ın yayın kuruluşu MBC'nin yayınına göre Al Taawon, Icardi'ye teklif yaptı ve Arjantinli golcü bu teklifi kabul etti.

Toplam 2 yıllık sözleşme karşılığı sezonluk 20 milyon euroluk teklife olumlu yanıt veren Icardi'nin sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da olduğu iddia edildi.

Bu gelişme sonrası oyuncunun menajeri TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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''GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

Pino açıklamasında, "Transfer haberleri gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir kulüple anlaşma sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

30 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maçta 22 gol attı. 7 de gol pası verdi.

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