Dünya Suudi Arabistan 19 İHA'yı engelledi
Dünya

Suudi Arabistan 19 İHA'yı engelledi

Suudi Arabistan 19 İHA'yı engelledi

Suudi Arabistan, İran’dan gece boyunca fırlatılan 19 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada, İran kaynaklı olduğu belirtilen insansız hava araçlarının gece saatlerinde ülke hava sahasına yöneldiği bildirildi. Toplam 19 İHA’nın tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, saldırı girişimine karşı hava savunma sistemlerinin anında devreye girdiğini ve tüm İHA’ların havada imha edildiğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son gelişme, Orta Doğu’da İran ile ABD-İsrail hattında artan gerilimin bölge ülkelerine de yansımaya başladığını ortaya koydu. Uzmanlar, insansız hava araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı yeni bir çatışma dinamiğine dikkat çekiyor.

HAVA SAVUNMASI KRİTİK ROLDE

Özellikle enerji tesisleri ve kritik altyapıların korunmasında hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha öne çıkarken, bölge genelinde benzer saldırı ve karşılıkların artabileceği değerlendiriliyor.

ÇATIŞMA ALANI GENİŞLİYOR

İran’a yönelik saldırılar ve karşılıklı tehditler sürerken, insansız sistemlerin devreye girmesiyle çatışmanın coğrafi ve askeri kapsamının giderek genişlediği yorumları yapılıyor.

İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu
İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu

Dünya

İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu

