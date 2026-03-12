Suudi Arabistan 18 İHA imha etti

  • İSTANBUL
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesine yönelen 18 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 İHA'nın müdahaleyle imha edildiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

