Suudi akademisyenden tepki! Türk yemeği yiyip boykota çağrıyorlar

Münübe Yılmaz

Fransız basınına konuşan bir Suudi akademisyen, Veliaht Prens bir Selman’a tepki gösterdi. Her yıl binlerce Suudi’nin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten akademisyen, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Ankara’nın cinayeti örtmemesi nedeniyle Suudi’de Türkiye’ye karşı tepki oluştuğunu söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve BAE’nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in desteklediği medya kuruluşları Türkiye’yi boykot çağrısı yapmaya başladığını belirten akademisyen ”Türkiye’ye gitmeyin”, “Türkiye güvenli değil” ifadelerinin komik olduğunu belirtti. Suudi akademisyen “Suudiler kendi ülkelerinde bile Türk restoranlarına gitmeye bayılıyorlar. Türk restoranındaki yemekleri bittikten sonra şöyle tweet atarlar: Türkiye’ye gitmeyin” ifadelerini kullandı.