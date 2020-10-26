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Dünya Suud, İslam’a saldıran Macron'a destek çıktı! Belhum Adal
Dünya

Suud, İslam’a saldıran Macron'a destek çıktı! Belhum Adal

İslam’a saldırıp, Hazreti Muhammed’e hakareti ülke geneline yayan Fransa liderinin ahlaksız tavrına Suudi Arabistan’dan destek geldi. Prens bin Selman’ın danışmanı olan Riyad’daki Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri El İsa, “Müslümanlar bulundukları ülkelerdeki uygulamalarına ses çıkarmamalı. Fransa’nın istikrarına zarar verebilecek her şeyin karşısındayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:30:00 -
Suud, İslam’a saldıran Macron'a destek çıktı! Belhum Adal

Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa’da İslam’ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki gösterirken; Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “İslam” ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmiyor. Macron’un 2 Ekim’de, “İslamcı” fikirlerle mücadele adı altında “Cumhuriyetin ortağı olması için İslam’ın yapılandırılması gerekiyor” şeklindeki açıklamalarının yanı sıra son günlerde bir öğretmenin öldürülmesi sonrası Hazreti Peygambere hakaretin devlet eliyle yapılıp Müslümanların hedefe konulmasına tüm İslam aleminden tepki yükselirken Suudi Arabistan, Paris yönetimine destek verdi.

Yasalar sorgulanmasın

Suudi merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Riyad’ın MBC kanalına verdiği mülakatta, Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya çağırdı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakınlığıyla tanınan ve dini konulardaki danışmanlarından olan el-İsa, Müslümanlardan bulundukları ülkelerin uygulamalarını, yasalarını ve kurumlarını sorgulamamalarını isteyerek, bu uygulamaların yasa ve kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarını temin ettiğini, sosyal uyumu güçlendirdiğini ileri sürdü.

İmamlar dışardan gelmesin

El-İsa, bu ülkelerde yaşayan Müslümanlara, dini ibadetlerini yasal çerçevelere saygı duyarak yerine getirmesini tavsiye ederken, dışarıdan gelen imamların kendi kültürlerini dinin parçası gibi gördüğü iddiasıyla, görev yaptıkları ülkelerde yetişmesi gerektiğini savundu.

Fransızlara güven tam

Rabıta’nın resmi Twitter hesabında da “ayrılıkçılık” etiketiyle çok sayıda mesaj ve açıklama paylaşıldı. Açıklamalarda, el-İsa’nın “şiddeti sonlandırmak için gerekli çabaları göstereceklerine dair Fransız yetkililere tam güvenini” bildirmesiyle, “Fransız milletinin, güvenlik ve istikrarına zarar verebilecek her şeye karşı birleşerek gücünü göstermesi” ifadeleri dikkati çekti.

Rabıta Genel Sekreteri’nin, daha barışçıl bir dünya için açık olmayı ve inançlar arası diyaloğu teşvik ettiği (FETÖ taktiği) yönündeki mesajları da “Fransız hükümetinin İslam’la mücadele programına destek” olarak yorumlandı.

El İsa, Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo dergisini geçen yıl ziyaret etmek istemiş ancak izin verilmemişti.

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