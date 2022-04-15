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Medya Sütyen üzerinden "Laiklik elden gidiyor" propagandası
Medya

Sütyen üzerinden "Laiklik elden gidiyor" propagandası

Melih Altınok, bir sutyen markasının reklam afişinde gömlekli manken kullanması üzerinden başlatılan "Laiklik elden gidiyor" içerikli propagandaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 12:19:00 -
Sütyen üzerinden "Laiklik elden gidiyor" propagandası

Melih Altınok, bir sutyen markasının reklam afişinde gömlekli manken kullanması üzerinden başlatılan "Laiklik elden gidiyor" içerikli propagandaya tepki gösterdi. "Aleyna Tilki'nin klibinde motosiklet üstünde giderken mini eteğini çıkardığı bir ülkeye 'Şeriat gelecek' diye korkutulmuş bu hipnotize kitleye ne verseniz yer" ifadelerini kullanan Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Bir sutyen markasının reklam afişinde gömlekli manken kullanması ve ürünü ucundan gösterip "İçimde Suwen var" sloganını kullanması olay oldu.

"Zavallı ülkem ne hale geldi, kadın bedeni sansürleniyor, İran olduk" diye ortalığa fırladılar.

Yalnızca troller ve ağlaşmayı, yakınmayı, arabeski küçük yaşta öğrenen Z kuşağı değil, aralarında Atatürk portreleriyle laiklik uyarıları yapan koca koca adamlar ve kadınlar da vardı.

Dün sutyen firmasının reklamcıları medyaya konuşmuşlar...

Özetle diyor ki, "İyi bir reklam stratejisiydi, tuttu!"

Tutmaz mı?

Aleyna Tilki'nin klibinde motosiklet üstünde giderken mini eteğini çıkardığı bir ülkeye "Şeriat gelecek" diye korkutulmuş bu hipnotize kitleye ne verseniz yer."

 

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Yorumlar

Mustafa

Reklam hedef kitleyi cezbetmek üzerine kurulur anlaşılan o ki bu arada laikçi teşhir meraklısı dıngıllar zokayı yutmuş.
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